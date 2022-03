Testspiel gegen Serbien : Eriksen spielt bei Heim-Comeback für Dänemark von Beginn an

Bei der Rückkehr an den Ort seines Zusammenbruchs bei der Fußball-EM im vergangenen Jahr wird Dänemarks Mittelfeldstar Christian Eriksen gleich von Beginn an auflaufen.

Beim Testspiel der dänischen Nationalmannschaft gegen Serbien wird der 30-Jährige am Dienstag im Kopenhagener Parken-Stadion in der Startelf stehen, wie Nationaltrainer Kasper Hjulmand nach Angaben der Nachrichtenagentur Ritzau am Sonntag ankündigte. Ob der 110-fache Nationalspieler dabei gar Mannschaftskapitän sein wird, müsse man sehen, sagte der frü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.