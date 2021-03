Vor Topspiel gegen Leipzig : Er humpelt nicht: Lewandowski lässt Bayern-Fans hoffen

Die Bilder von Weltfußballer Robert Lewandowski lassen die Bayern-Fans auf Entwarnung hoffen. Der Superstürmer humpelt nicht, als er am Vereinsgelände gesehen wird. Das Topspiel gegen Leipzig könnte möglich sein.

The Marshall Józef Piłsudski's Municipal Stadium of Legia Warsaw | Robert Lewandowski humpelte nicht, als er in grauem Sportdress und mit einer schwarzen Tasche in der linken Hand über das Vereinsgelände schlenderte. Eine Diagnose der Knieblessur durch den FC Bayern München gab es zunächst nicht. Aber die Bilder ließen zumindest darauf hoffen, dass der Weltfußballer den Münchnern nicht zu lange fehlen wird. Wie es...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.