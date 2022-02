Bundesliga : Entwarnung bei BVB-Jungstar Reyna - Haaland vor Comeback

Dem Dortmunder Fußball-Profi Giovanni Reyna bleibt eine weitere lange Zwangspause erspart. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, hat sich der 19 Jahre alte US-Nationalspieler beim Spiel seines Teams gegen Mönchengladbach (6:0) nur eine leichte Oberschenkelblessur zugezogen.

Die Teamärzte gehen davon aus, dass er bereits in 14 Tagen wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren kann. Reyna hatte gegen Mönchengladbach erstmal seit August wieder in der Startelf gestanden, den Platz aber bereits in der 30. Minute weinend verlassen. Weniger Glück als Reyna hatte der am Sonntag ebenfalls verletzt ausgewechselte Dan-Axel Za...

