Fußball-EM : Englands Pickford: Erfolgsgarant statt Pannenkeeper

England kann sich bei dieser Fußball-EM auf seinen Torhüter Jordan Pickford verlassen. Der Keeper vom FC Everton spielt ein starkes Turnier, anders als viele seiner Vorgänger fällt er bisher nicht durch Patzer auf.

London | Woran denken Sie als erstes, wenn Ihnen englische Torhüter in den Kopf kommen? An David Seaman mit seinem Pferdeschwanz, wie er bei der Fußball-WM 2002 vom Brasilianer Ronaldinho aus 35 Metern per Freistoß überlupft wurde? An Scott Carson, der in der EM-Qualifikation 2008 gegen Kroatien aus ähnlicher Distanz einen Weitschuss ins eigene Tor abfälsch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.