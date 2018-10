Nations League : England und Kroatien torlos - Belgien siegt

England und Kroatien bleiben in der Nations League weiter ohne Sieg. Belgiens Nationalteam dagegen sorgt nach dem Manipulationsskandal für positive Schlagzeilen. Und auch zwei deutsche Trainer dürfen jubeln.

von dpa

12. Oktober 2018, 23:02 Uhr

Vize-Weltmeister Kroatien und der WM-Vierte England warten nach dem torlosen Remis im direkten Duell weiter auf den ersten Sieg in der Nations League.

Nach dem 0:6 zum Auftakt gegen Spanien gelang den Kroaten um Weltfußballer Luka Modric zu Hause in Rijeka nicht die erhoffte Wiedergutmachung.

Der WM-Dritte Belgien übernahm in der Gruppe mit der Schweiz und Island durch einen 2:1 (0:0)-Sieg gegen die Eidgenossen die Führung. Erfolgserlebnisse gab es auch für die deutschen Trainer Franco Foda und Michael Skibbe. Foda gewann mit Österreich 1:0 (0:0) zu Hause gegen Nordirland, Skibbe feierte mit Griechenland einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Ungarn.

In Rijeka lieferten sich Kroatien und England vor leeren Rängen ein lange Zeit ereignisarmes Duell. Wegen rassistischer Vorfälle fand die Partie ohne Zuschauer statt. Weder die Kroaten um den Frankfurter Ante Rebic noch die Engländer, bei denen der Dortmunder Jadon Sancho eingewechselt wurde und sein Debüt feierte, erspielten sich klare Chancen auf den Sieg. Mit einem Punkt aus zwei Spielen stehen damit beide Mannschaften im Kampf gegen den Abstieg schon unter Druck.

Belgiens Nationalmannschaft sorgte dagegen zwei Tage nach Bekanntwerden der Manipulationsvorwürfe im Vereinsfußball des Landes für positive Schlagzeilen. Romelu Lukaku erzielte in Brüssel beide Treffer für die Belgier (58./84. Minute). Mario Gavranović war in der 76. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen. Damit übernahm Belgien mit sechs Punkten aus zwei Spielen die Führung in der Gruppe. Zum Auftakt hatten die Roten Teufel 3:0 gegen Island gewonnen, die Schweizer hatten sogar ein 6:0 gegen den Außenseiter gefeiert.

Foda bot gegen Nordirland gleich fünf Bundesliga-Profis in der Startelf auf. Der ehemalige Bremer Marko Arnautovic erzielte den einzigen Treffer der Partie (71.). Für Österreich war es der erste Sieg in der Nations League, Skibbe dagegen feierte mit seinen Griechen schon den zweiten Erfolg. Der Ex-Gladbacher Kostas Mitroglou machte den Sieg perfekt (65.). Mit sechs Punkten aus zwei Partien liegt die Skibbe-Elf auf Rang zwei ihrer Gruppe hinter Finnland.