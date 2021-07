EM-Finale : England stellt auf Dreierkette um - Italien unverändert

Englands Nationalteam startet im Finale der Fußball-Europameisterschaft gegen Italien wie erwartet ohne Borussia Dortmunds Jadon Sancho.

London | Stattdessen stellt Trainer Gareth Southgate für die heutige Partie (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) etwas überraschend auf eine Dreierkette um. Kyle Walker, John Stones und Harry Maguire werden in der zentralen Defensive starten, so hatten die Three Lions bei diesem Turnier bislang nur beim 2:0-Erfolg im Achtelfinale gegen Deutschland gespielt. So...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.