Nationalmannschaft : Ende einer Ära: Eckdaten der Amtszeit von Bundestrainer Löw

Seit dem 12. Juli 2006 führt Joachim Löw die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Bundestrainer - spätestens nach dem EM-Finale am 11. Juli wird seine Amtszeit enden.

Frankfurt am Main | An diesem Donnerstag (ab 13.30 Uhr) erklärt der 61-Jährige bei einer Pressekonferenz die Hintergründe seiner Rücktrittsankündigung. DFB-Präsident Fritz Keller und DFB-Direktor Oliver Bierhoff könnten erste Hinweise zur nicht einfachen Suche des Nachfolgers geben. Eine neue Situation für den Deutschen Fußball-Bund. Die Eckdaten in der langen Amtszei...

