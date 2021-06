Fußball-EM : EM-Drama in Kopenhagen: Dänen-Star Eriksen kollabiert

Im EM-Vorrundenspiel zwischen Dänemark und Finnland kollabiert Christian Eriksen. Spieler, Trainer und Zuschauer im Stadion stehen unter Schock. Später vorsichtige Entwarnung: Eriksen ist bei Bewusstsein.

København | Die schockierten dänischen Spieler schlugen die Hände vor ihr Gesicht, im Stadion herrschte plötzlich eine gespenstische Stille und Freundin Sabrina eilte in größter Sorge auf den Rasen. Was als stimmungsvoller Auftakt beim ersten EM-Heimspiel Dänemarks gegen Finnland im Kopenhagener Parken begann, wurde zu in einer Tragödie. Der dänische Fußball-S...

