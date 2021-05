34. Spieltag : Eintracht siegt zum Abschied von Trainer Hütter

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat nach den Enttäuschungen im Bundesliga-Saisonendspurt mit einem 3:1 (0:0) gegen den SC Freiburg einen versöhnlichen Abschied erlebt.

Frankfurt am Main | Nach dem verpatzten Einzug in die Champions League konnte der zukünftige Coach von Borussia Dortmund noch einen Erfolg verbuchen: Mit dem Österreicher an der Seitenlinie blieben die Hessen in allen 17 Heimpartien dieser Spielzeit ungeschlagen. „Trotzdem haben wir ein gutes Jahr gespielt, auch wenn es Enttäuschungen gab“, bilanzierte Hütter bei Sky und...

