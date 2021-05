Bundesliga : Eintracht-Nationalspieler Younes fit fürs Derby gegen Mainz

Eintracht Frankfurt will sich im Rhein-Main-Derby der Fußball-Bundesliga nicht von seinem Kurs abbringen lassen.

Frankfurt am Main | „Wir sind Vierter, wir wollen unbedingt in die Champions League. Wir wollen versuchen, den Lauf von Mainz 05 zu brechen“, sagte Trainer Adi Hütter bei einer Online-Pressekonferenz. Die Hessen haben vor der Partie gegen den seit acht Spielen ungeschlagenen Abstiegskandidaten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nur noch einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Boruss...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.