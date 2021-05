DFB-Pokalfinale der Frauen : Eintracht hofft auf Außenseiter-Chance gegen Wolfsburg

Eintracht Frankfurts Fußballerinnen wollen unbedingt ihre Außenseiterchance im DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg nutzen.

Frankfurt am Main | „Die Freude ist groß. Für die meisten von uns ist es das erste Finale mit dem Verein - für mich persönlich das erste Finale überhaupt“, sagte Torjägerin und Nationalstürmerin Laura Freigang bei einer Online-Pressekonferenz. Hoffnung für das Endspiel am Sonntag (16.00 Uhr/ARD) in Köln gegen den letztjährigen Pokalgewinner und deutschen Meister zieht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.