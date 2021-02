Bundesliga : „Eine Option“: Kruse vor Comeback bei Union Berlin

Union-Profi Max Kruse hofft nach dreimonatiger Verletzungspause auf sein Comeback im Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Berlin | „Er hat in dieser Woche sehr gut und engagiert trainiert. Er ist sicher eine Option“, erklärte Urs Fischer, Trainer des 1. FC Union, vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/DAZN). Ex-Nationalspieler Kruse hatte schon beim jüngsten 1:0-Sieg der Berliner in ...

