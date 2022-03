Kriminalität : Einbruch während des Spiels bei United-Star Paul Pogba

In das Haus von Manchester Uniteds französischem Fußball-Weltmeister Paul Pogba ist nach dessen Angaben eingebrochen worden.

Der „schlimmste Alptraum unserer Familie“ habe sich ereignet, als er mit dem britischen Traditionsclub das Rückspiel in der Champions League im Old Trafford gegen Atlético Madrid bestritt und „unsere Babies in ihren Zimmern geschlafen haben“. Wie Pogba in den Sozialen Netzwerken weiter berichtete, seien die Einbrecher bei ihrem Raub weniger als fünf M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.