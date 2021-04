Trainer-Kandidat : Ein Riesenreich für Ralf? Auch Eintracht als Rangnick-Option

Bundestrainer, Rose-Nachfolger, Schalke-Retter: Was sollte Ralf Rangnick in den vergangenen Monaten nicht alles werden? Plötzlich tut sich eine neue Chance auf.

Mönchengladbach | Ralf Rangnick ist in den vergangenen Monaten für nahezu jedes Amt gehandelt worden, das im deutschen Fußball frei wurde. Doch selten passte ein Gedankenspiel über die Rückkehr des 62-Jährigen so gut wie jetzt mit Eintracht Frankfurt: Extrem ehrgeiziger Fußball-Professor strebt anspruchsvolle Aufgabe mit Gestaltungsfreiraum an und Champions-League-C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.