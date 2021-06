Fußball-EM : Ein Land steht zusammen: Dänen feiern „magische“ EM-Nacht

Erst der Zusammenbruch von Christian Eriksen. Dann die Gänsehaut-Atmosphäre gegen Belgien. Und jetzt der viel umjubelte sportliche Durchbruch gegen Russland. Die Dänen erleben im eigenen Land eine EM, wie sie emotionaler nicht sein könnte.

København | Am Tag nach dem großen dänischen Triumph blickte Kasper Hjulmand schon wieder völlig entspannt und ohne erkennbare Zeichen der Müdigkeit in die Kameras. Ganz so, als habe es diese lange „magische Nacht“, den ganzen Jubel und die Ekstase über Dänemarks Weiterkommen bei der Fußball-EM gar nicht gegeben. Dabei wurde direkt nach dem 4:1 (1:0)-Sieg g...

