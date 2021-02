Italiens Nationalmannschaft : Ein Freiburger unter lauter Juve-Stars: Grifos Traum lebt

Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Vincenzo Grifo vom SC Freiburg hat es aus einem Pforzheimer Kinderzimmer bis in die italienische Nationalmannschaft geschafft. Es ist ein modernes Fußball-Märchen. Mit seinem Verein und dem Team seiner Träume kann er in diesem Jahr noch viel erreichen.

Bremen | Italiens Fußball-Nationalmannschaft hat zwar seit der WM 2006 in Deutschland keinen bedeutenden Erfolg mehr gehabt, ist aber immer noch ein Mythos. Jedes Mal, wenn sich der viermalige Weltmeister in seinem Trainingszentrum in Coverciano trifft, finde...

