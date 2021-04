Im Alter von 89 Jahren : Ehemaliger HSV-Generalmanager Peter Krohn gestorben

Der frühere HSV-Präsident und -Generalmanager Peter Krohn ist tot.

Hamburg | Wie der Hamburger Fußball-Zweitligist unter Berufung auf dessen Familie mitteilte, starb er am Donnerstag im Alter von 89 Jahren. Krohn hatte in den 70er Jahren die Grundlage für die erfolgreichsten Jahre in der Geschichte des Hamburger SV gelegt. Er war 1973 zunächst als Präsident an die Spitze des Traditionsclubs gewählt worden. 1975 gab er sein ...

