Europäische Club-Vereinigung : ECA gegen schnelle Rückkehr russischer Vereine

Die Europäische Club-Vereinigung ECA hat sich angesichts der Krieges in der Ukraine gegen eine baldige Rückkehr des russischen Fußballs auf die internationale Bühne ausgesprochen.

„Ich kann mir derzeit nicht vorstellen, dass russischen Vereinen erlaubt wird zu spielen, bevor ukrainische Vereine in der Lage sind, das zu tun“, sagte der Vizepräsident Dariusz Mioduski in einer Medienrunde in Wien. „Wir wissen, dass die ukrainischen Vereine für eine Weile nicht teilnehmen können“, fügte der Pole und Besitzer von Legia Warschau hinzu...

