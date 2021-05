Nachholpartie gegen Hertha : Dritter positiver PCR-Test - Schalke-Spiel findet statt

Das Nachholspiel zwischen den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 und Hertha BSC kann am heutigen Mittwochabend (18.00 Uhr) trotz eines weiteren Corona-Falls im Kader des Revierclubs stattfinden.

Gelsenkirchen | Das teilten die Königsblauen am Vormittag mit. Demnach habe das Gesundheitsamt Gelsenkirchen die Austragung der Partie genehmigt. Insgesamt gab es in dieser Woche nun drei positive PCR-Tests bei Schalke-Spielern. Alle seien in häuslicher Isolation. „Vier weitere Spieler, die der Kontaktgruppe eins zugeordnet werden, stehen unter Quarantäne“, teilte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.