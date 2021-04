Zum 60. Geburtsta : Die Werder-Legende: Schaafs Debüt und Parallelen zu heute

Am heutigen Freitag wird Thomas Schaaf 60 Jahre alt. Dass Werder Bremen in diesen Wochen absteigen und DFB-Pokalsieger werden kann, erinnert stark an seine ersten Wochen als Cheftrainer des Clubs.

Bremen | Kurz vor dem Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig hätte sich bei Werder Bremen beinahe Geschichte wiederholt. Der langjährige Trainer Thomas Schaaf wurde in den vergangenen Tagen als möglicher Nachfolger von Florian Kohfeldt gehandelt. Schaaf sollte seinen Herzensclub vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga retten und ihm vielleicht auch eine große...

