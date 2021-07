Fußball-EM : Die Halbfinalisten und der Traum: EM-Finalwoche beginnt

Die vier Halbfinalisten spielen in Wembley um den Einzug ins Finale der Fußball-EM. Der Weg bis hierhin war beschwerlich - einen großen Favoriten zu benennen, ist schwierig.

London | Italien, Spanien, Dänemark und England haben es in die Londoner Finalrunde geschafft. Das Quartett spielt in dieser Woche im Wembley-Stadion um dem Einzug ins Endspiel der Fußball-EM am 11. Juli. Und wer ist der große Favorit? Schwer zu sagen - alle vier Teams offenbarten während des Turniers zwar große Stärken, aber auch kleine Schwächen. Itali...

