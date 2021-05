Statistik : Die Bundesliga-Relegation - Erstligisten mit 16:6 im Vorteil

Laut Statistik stehen die Chancen für den 1.

Düsseldorf | FC Köln auf den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga nun ausgesprochen gut. In der Relegation zwischen dem Drittletzten der ersten und dem Drittplatzierten der zweiten Liga - in diesem Jahr Holstein Kiel - hat sich nämlich in der überwiegenden Mehrheit der Fälle der Bundesligist durchgesetzt. In 22 Fällen setzte sich 16 Mal der klassenhöhere V...

