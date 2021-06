Die Zahlen zur EM : Die ältesten, jüngsten und erfolgreichsten EM-Profis

Ein Niederländer ist in diesem Sommer der älteste EM-Profi, ein Pole der jüngste. Der erfolgreichste Torschütze kommt aus Portugal und hat zugleich die größte Turniererfahrung. Die ist aber nicht zwingend nötig, um bei einer EM zu überraschen.

Nyon | Es geht los - an diesem Freitag beginnt die Fußball-EM. In elf Städten wird gespielt, das Finale am 11. Juli steigt im Londoner Fußball-Tempel Wembley. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Gruppenspiel am 15. Juni gegen Frankreich, insgesamt 24 Nationen haben sich qualifiziert. Von Neuling Nordmazedonien bis zu den Rekordgewinne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.