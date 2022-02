Europa League : Die 1000 steht: RB Leipzig und das „geile Gefühl“

Selbst aus Spanien kommt großes Lob. Der Sieg von RB Leipzig in San Sebastián belegt wieder einmal, was die Mannschaft, die aus mehr als den elf Spielern auf dem Platz besteht, derzeit so stark macht.

Emil Forsberg, wer sonst. „Ich hab schon das 500. gemacht, und jetzt das 1000., auch nicht schlecht“, sagte der Mittelfeldspieler von RB Leipzig mit einem Grinsen. „Es ist ein geiles Gefühl.“ Er, Emil Forsberg, einer der Starspieler der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft mit 67 Einsätzen. Einer, der bei Welt- und Europameisterschaften mit seinen g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.