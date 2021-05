Deutscher Fußball-Bund : DFB sucht neuen Präsidenten - DFL-Boss Seifert winkt ab

Am Montag will DFB-Präsident Fritz Keller seinen Rückzug offiziell machen. DFL-Chef Seifert steht für das Amt nicht zur Verfügung. Setzt der Verband künftig auf eine Frau an der Spitze?

Frankfurt am Main | Christian Seifert hat energisch abgewunken, Karl-Heinz Rummenigge scheint auch keine große Lust zu haben. Vor dem am morgigen Montag erwarteten Rücktritt des gescheiterten Präsidenten Fritz Keller mehren sich die Rufe nach einer weiblichen Führungskraft beim Deutschen Fußball-Bund. „Ich habe zwar keinen Einblick, wer sich da gerade aufstellt, aber ...

