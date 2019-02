Reaktionen : DFB-Präsident über Assauer: «Herausragende Persönlichkeit»

DFB-Präsident Reinhard Grindel hat den früheren Schalke-Manager Rudi Assauer nach seinem Tod als «herausragende Persönlichkeit» bezeichnet.

von dpa

06. Februar 2019, 20:46 Uhr

«Er hat in 307 Bundesliga-Partien als Spieler, als Trainer und vor allem als Manager des FC Schalke 04 viel für den Vereinsfußball in Deutschland bewegt. Mein Beileid gilt besonders der Familie», schrieb Grindel auf Twitter. Auch zahlreiche Bundesliga-Clubs bekundeten am Abend des Todesfalls ihre Trauer und ihre Anteilnahme.

DFL-Präsident Reinhard Rauball hat Rudi Assauer als «ein Urgestein und eine Identifikationsfigur» gewürdigt. Der frühere Manager von Schalke 04 sei über viele Jahre «eines der prominentesten Gesichter des deutschen Fußballs» gewesen, sagte Rauball in einer von der Deutschen Fußball Liga (DFL) verbreiteten Mitteilung. «Einen Mann wie Rudi Assauer wird man im deutschen Fußball nicht vergessen», fügte Rauball an.

Auch DFL-Geschäftsführer Christian Seifert würdigte die Verdienste des früheren Funktionärs. «Er hatte die Gabe, andere Menschen für sich zu gewinnen - auch deshalb genoss er weit über die Stadtgrenzen von Gelsenkirchen hinaus einen hervorragenden Ruf. Die Nachricht von seinem Tod macht mich sehr traurig», sagte Seifert.

Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies hat mit großer Bestürzung auf den Tod von Rudi Assauer reagiert. «Wir sind tief betroffen und traurig. Umso mehr trifft uns die Nachricht von seinem Tod ausgerechnet am Pokalspieltag», sagte Tönnies der Deutschen Presse-Agentur. «Wir wussten alle um seinen Gesundheitszustand. Rudi ist der Architekt des modernen Schalke. Er hat unendlich viel für Schalke getan und wir werden sein Andenken immer in Ehren halten.»

Vor dem DFB-Pokalspiel zwischen FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf wird eine Gedenkminute eingelegt, teilten die Schalker vor dem Anpfiff über ihren Twitter-Account mit. Zudem werden die Königsblauen das Pokal-Achtelfinale mit einem Trauerflor bestreiten.

Assauer, der frühere Manager des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, war am Mittwoch im Alter von 74 Jahren gestorben. Das wurde der dpa aus Kreisen der Familie bestätigt. Zuerst hatte die «Bunte» über den Tod Assauers berichtet.