Ungefährdeter Sieg : Nürnberg besiegt Zweitliga-Konkurrent Duisburg mit 2:1

FCN-Kapitän Hanno Behrens erzielte die Führung für die Gäste (21. Minute), die Georg Margreitter (41.) vor 15 576 Zuschauern ausbaute. Kevin Wolze (90.+4) gelang per Foulelfmeter nur noch der Anschlusstreffer. Für den MSV war es das dritte Erstrunden-Aus in Folge.

Zuletzt überstand der Cup-Finalist von 2011 in der Saison 2014/2015 die erste Pokalrunde - damals übrigens nach einem Erfolg (1:0) gegen Nürnberg. Diesmal aber blieb die Überraschung für den Revierclub aus, da der viermalige Pokalsieger Nürnberg von Anfang an die Partie kontrollierte und in der Offensive effektiv agierte.

Im Duell mit Offensivspieler Sebastian Kerk konnte MSV-Torhüter Marc Flekken noch glänzen (10./38.), war jedoch bei den Kopfballtoren von Behrens und Margreitter - die Kerck beide per Ecke vorbereitet hatte - chancenlos. Duisburg drängte nach dem Seitenwechsel zwar auf den Anschlusstreffer, fand in der gut organisierte Abwehrkette der Gäste aber nur selten eine Lücke. Für das einzige Duisburger Tor musste ein Strafstoß herhalten.

erstellt am 14.Aug.2017 | 20:35 Uhr