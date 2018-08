DFB-Pokal : Dassendorf scheitert nur knapp an Duisburg

Der Hamburger Oberligist TuS Dassendorf hat nur knapp eine Pokalüberraschung gegen den Zweitligisten MSV Duisburg verpasst. Vor 3500 Zuschauern im ausverkauften Stadion Sander Tannen in Bergedorf unterlag Dassendorf in der ersten Runde mit 0:1 (0:1).

von dpa

18. August 2018, 18:06 Uhr

Den Siegtreffer für die Duisburger erzielte Boris Taschtschy in der 23. Minute mit einem Flachschuss aus 15 Metern. Den bislang letzten Erfolg einer Hamburger Amateurmannschaft in der ersten Pokalrunde gab es 2010, als sich der SC Victoria gegen Rot-Weiß Oberhausen 1:0 durchsetzte. Für Duisburg war es der zweite Sieg in der Hansestadt. 2008 hatte der MSV bei Bergedorf 85 mit 5:1 gewonnen.