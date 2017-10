DFB-Pokal : Bosz will keine Experimente in Magdeburg

vergrößern 1 von 1 Foto: Petros Karadjias 1 von 1

«Wir werden am Spielstil nichts ändern», kündigte Bosz an und schloss auch eine Verschnaufpause für Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang aus: «Ich glaube nicht, dass er eine Pause braucht. Am Anfang der Saison hat er aus einer halben Chance ein Tor gemacht, jetzt hat er eine große vergeben. Aber das sind Kleinigkeiten. Er ist topfit und immer gefährlich.»

Erstmals in dieser Saison könnte Raphael Guerreiro im Kader stehen. Der portugiesische Europameister hatte sich nach einer Verletzung beim Confed-Cup im Sommer einer Knöcheloperation unterziehen müssen. «Wenn es im Training gut läuft, fährt er mit», sagte Bosz.

Gleiches gelte für Kapitän Marcel Schmelzer, der nach seinem Comeback am vergangenen Mittwoch in Nikosia (1:1) beim 2:2 in Frankfurt nicht im Kader stand. «Wenn man so lange raus war, zweimal sechs Wochen, sind zwei Spiele in einer Woche ein bisschen viel», erklärte der Coach: «Ich will nicht, dass er nochmal sechs Wochen ausfällt. Deshalb bin ich ein bisschen vorsichtig.» Er gehe aber davon aus, «dass Schmelle am Dienstag sehr gerne spielen will». Schmelzer ist gebürtiger Magdeburger und wechselte 2005 als 17-Jähriger vom FCM nach Dortmund.

