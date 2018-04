Pokal-Halbfinale : Bayern mit bestmöglicher Elf - Bayer ohne Bailey

Trainer Jupp Heynckes bietet im Halbfinale des DFB-Pokals von Bayern München bei Bayer Leverkusen seine bestmögliche Startelf auf.

von dpa

17. April 2018, 20:53 Uhr

Gegenüber dem 5:1 im Ligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach nahm Heynckes wieder fünf Änderungen vor: Jérôme Boateng, Javier Martinez, Franck Ribery, Arjen Robben und Robert Lewandowski ersetzten Niklas Süle, Juan Bernat, Sebastian Rudy, Corentin Tolisso und Sandro Wagner. Gegen Gladbach hatte Heynckes nach der feststehenden Meisterschaft eine bessere B-Elf aufgeboten.

Bei Bayer saß überraschend Hinrunden-Shootingstar Leon Bailey nur auf der Bank. Für ihn rückte Karim Bellarabi ins Team, der am Samstag nach seiner Einwechslung beim 4:1 gegen Frankfurt in der Schlussphase zwei Tore sehenswert vorbereitet hatte. Jonathan Tah kehrte nach seinem kurzfristigen Ausfall gegen Frankfurt wegen muskulärer Probleme erwartungsgemäß in die Abwehr zurück.