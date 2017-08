Ausfall von Lars Bender droht : Bayer-Trainer Herrlich warnt in Karlsruhe vor Nachlässigkeit

vergrößern 1 von 1 Foto: Henning Kaiser 1 von 1

Der 28 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler hat zwar seine Erkältung überwunden. Doch Bender zog sich in einer Testpartie am Montag gegen die Leverkusener U19 eine Blessur am Sprunggelenk zu.

Mit seinem Einsatz an diesem Freitag (20.45 Uhr) im DFB-Pokal beim Drittligisten Karlsruher SC ist wohl nicht zu rechnen. «Das Weiterkommen ist unser absolutes Ziel. Es gibt keine zweite Chance», sagte der 45 Jahre alte Herrlich. Er warnte sein Team davor, den Zweitligaabsteiger aus Baden zu unterschätzen: «Wenn man da ein bisschen nachlässig ist, kann es ein böses Erwachen geben.»

von dpa

erstellt am 10.Aug.2017 | 12:38 Uhr