Nationalmannschaft : DFB-Frauen treffen in Offenbach auf Chile

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft spielt das letzte Länderspiel der Saison am 15. Juni in Offenbach.

Frankfurt am Main | Den Austragungsort der Partie gegen Chile gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) jetzt bekannt. Das Spiel wird um 15.00 Uhr angepfiffen und vom ZDF übertragen. Bereits am 10. Juni spielt das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Straßburg gegen Frankreich (21.10 Uhr/„sportschau.de“). Ursprünglich war zum Saisonabschluss eine USA-Reise m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.