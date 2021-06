EM im Blick : DFB-Frauen sollen Testländerspiele nutzen

Die Testländerspiele der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft zum Saisonabschluss gegen Frankreich und Chile bilden den Auftakt der intensiven Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2022 in England.

Frankfurt am Main | „Jetzt geht es los, das wollen wir den Spielerinnen klarmachen. Wir werden unsere Erwartungshaltung formulieren, aber auch im Austausch mit den Spielerinnen Schwerpunkte benennen“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (53) bei einer Online-Pressekonferenz. Stärkster DFB-Kader gegen Frankreich In der Partie gegen Frankreich am 10. Juni ...

