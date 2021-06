Länderspiel : DFB-Frauen mit zahlreichen Veränderungen gegen Chile

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft wird im Länderspiel gegen Chile am Dienstag (15.00 Uhr/ZDF) zahlreiche personelle Änderungen im Vergleich zum 0:1 gegen Frankreich am vergangenen Donnerstag aufweisen.

Offenbach am Main | Das kündigte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in einer Online-Pressekonferenz in Offenbach an. Ohne die mögliche Aufstellung zu verraten, sagte Voss-Tecklenburg, dass die Münchner Torhüterin Laura Benkarth diesmal den Vorzug vor Merle Frohms erhalten wird. Auf der Bank, aber nicht mehr im Kader, sind die Wolfsburgerinnen Svenja Huth und Len...

