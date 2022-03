Vor DFB-Bundestag : DFB: Drei Ex-Präsidenten fordern Ende für das „System Koch“

Die drei früheren DFB-Präsidenten Fritz Keller, Reinhard Grindel und Theo Zwanziger fordern für einen „echten Neuanfang“ den Rückzug des aktuellen Interimschefs Rainer Koch.

„Beenden Sie das System Koch“, schreiben Keller (64), Grindel (60) und Zwanziger (76) in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Erklärung an die Delegierten des DFB-Bundestags an diesem Freitag. Der langjährige DFB-Funktionär Koch (63) steht für die Position eines Vizepräsidenten zur Wahl. „Mit der EURO 2024, der DFB-Akademie und dem Masterpla...

