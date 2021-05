Rassismus im Fußball : DFB-Botschafter Hartwig: „Ich verstehe die Menschen nicht“

Rassismus im Fußball ist und bleibt ein Thema. DFB Botschafter Jimmy Hartwig kann keinen grundlegenden Wandel erkennen.

Frankfurt am Main | Plakate und Aufschriften auf Trikots gegen Rassismus im Fußball sind für DFB-Botschafter Jimmy Hartwig wichtige Gesten. „Das alleine reicht noch nicht“, sagt der 66 Jahre alte Ex-Nationalspieler aber im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Erwin Kostedde wird am Freitag 75 Jahre alt: Er war der erste schwarze Spieler in der deutschen Nationalman...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.