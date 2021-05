Höhepunkte der Auslandsligen : Deutsches Trainer-Duell um Champions-League-Platz

Manchester City und Inter Mailand stehen bereits als Titelträger fest. In der Premier League und in der Serie A werden aber noch weitere Champions-League-Teilnehmer gesucht.

Berlin | In den meisten europäischen Fußball-Ligen stehen die Meister bereits fest. Offen ist die Meisterfrage allerdings noch in Spanien und Frankreich. Spannend ist in den anderen Ligen der Kampf um die Plätze in der Champions League. ENGLAND: Nur noch vier Punkte Rückstand hat Trainer Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool auf einen Champions-League-Platz ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.