Major League Soccer : Der unbekannte Star: Mukhtar lebt in den USA seinen Traum

Im Vergleich zu den Top-Ligen in England, Deutschland oder Spanien ist die Major League Soccer noch immer ein kleines Licht - doch die nordamerikanische Liga schließt auf und wird zunehmend attraktiv auch für Profis, die nicht schon auf der Zielgeraden ihrer Karriere sind.

Hany Mukhtar ist der bestbezahlte Fußballer bei Nashville SC, war im vergangenen Jahr die Nummer zwei bei der Wahl zum wertvollsten Profi der Major League Soccer - und ist in Deutschland nahezu unbekannt. „Für mich ist das nicht so schlimm. Ich genieße das Leben hier, das ist echt schön. Ich lebe meinen Traum, ich spiele in Amerika Fußball. Das können ...

