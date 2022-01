Fussball : Der SV Plate hat sich trotz Problemen bewährt

Die Plater Kicker hatten mit mehreren Niederlagen einen schweren Start in die Landesliga-Saison 21/22. Aber im Verlauf des Jahres kamen die Fortschritte und die Mannschaft wuchs zu einem Team zusammen.

von Fabrice Hermann

18. Januar 2022, 15:32 Uhr

Die Plater Kicker hatten mit mehreren Niederlagen einen schweren Start in die Landesliga-Saison 21/22. Aber im Verlauf des Jahres kamen die Fortschritte und die Mannschaft wuchs zu einem Team zusammen.

Seit etwa einem Jahrzehnt ist Rüdiger Vokuhl bereits Trainer des SV Plate. Zudem kümmert er sich außerhalb des Fußballfeldes um Organisationsaufgaben. So hofft der Trainer zum Beispiel, dass seine Mannschaft im März ein Trainingslager in Bad Radeberg absolvieren kann. „Bei uns ist mittlerweile jeder geimpft. Wir tun also alles, um die Situation zu verbessern.“

2021 ist überwunden, aber wie geht es weiter?

Für 2022 haben die Plater einige Aufgaben auf dem Zettel. So hat der Verein in 2021 eine Baugenehmigung für den Preisteracker eingeholt und plant hier eine zweite Kunstrasenfläche für den Fußball-Nachwuchs. Auch das Silvesterturnier, das 2021 wegen Corona ausfiel, soll 2022 hoffentlich wieder stattfinden. „Das ist bei uns so eine interne Mannschaftstradition, wo auch die Spielerfrauen und Fans immer herzlich eingeladen sind.“

Und auch ein sportliches Ziel hat sich der Trainer für 2022 gesetzt: „Wir werden daran arbeiten, unser technisch-taktisches Offensivspiel zu verbessern. Mit der Defensivleistung, die wir bisher an den Tag gelegt haben, bin ich eigentlich zufrieden. Uns fehlt noch das Kreative noch vorn.“

Gerd Niemann

Am 1. Februar soll die Vorbereitung für die Rückrunde beginnen. Bislang ist dabei nur das Freundschaftsspiel am 12. März beim FC Anker Wismar 1997 II vereinbart. Zum Liga-Auftakt tritt der SV Plate am 19. März beim Hagenower SV an.

Startschwierigkeiten bei Saison 20/21

Und mit den Hagenowern haben die Plater noch eine Rechnung offen, gab es zum Saisonstart doch eine 0:2-Niederlage gegen dieses Team. Es folgten Pleiten gegen den FC Mecklenburg Schwerin II (1:7) und SFV Nossentiner Hütte (0:3). Für Rüdiger Vokuhl war der vierte Spieltag wichtig. „Beim Auswärtsspiel gegen Ludwiglust/Grabow haben wir eine gute Leistung zeigen können. Das 1:1 dort bestätigte eine stetige Stabilisierung in unserer Mannschaft.“

Zwar kam es im Anschluss daran zu weiteren Niederlagen gegen den Lübzer SV (2:4) und PSV Wismar (0:1), doch dann kamen die Unentschieden-Spiele gegen Cambs-Leezen und Einheit Crivitz (jeweils 2:2) sowie Blau Weiß Polz (1:1). Das Jahr beendeten die Plater mit Siegen gegen die SG Carlow (2:1) und am bislang letzten Spieltag gegen den SC Parchim (2:0). Die Mannschaft liegt somit auf dem neunten Tabellenplatz, also noch unter dem berühmten Strich. Für den Klassenerhalt müsste sie sich mindestens um einen Platz verbessern.

Gerd Niemann

Das Spiel gegen Parchim war für Vokuhl der bisherige Saison-Höhepunkt. „Es war das Abschiedsspiel von Stefan Kalas, ehemals Silbernagel. Ich wechselte ihn in der 88. Minute ein und dann schoss er noch in der 90. Minute das 2:0. Besser hätte man ein Drehbuch nicht schreiben können.“

Gutes Fairplay, aber von Verletzungen geplagt

Die Fairness war 2021 ein Trumpf der Mannschaft. Vokuhl erläutert: „Wir setzen viel Wert auf ein faires Spiel, deshalb haben sich die Karten, die uns verpasst wurden, auch sehr in Grenzen gehalten. Keine einzige Rote Karte war dabei. Zurecht!“

Dafür hatte der SV Plate viel Verletzungspech. „Wir mussten einige Ausfälle hinnehmen. Jon Brinkmann zum Beispiel hatte sich beim Training einen Kreuzbandriss zugezogen. Noch schlimmer erwischte es Mory Toure, der sich beim Spiel gegen Polz einen Muskelfaserriss und eine Leistenverletzung zugezogen hatte. So sind uns wichtige Spieler für lange Zeit ausgefallen.“

Corona-Odyssey

Auch Corona stellte die Mannschaft vor große Herausforderungen: „Wir kamen im vergangenen Frühjahr von unserem Trainingslager in Andalusien gerade noch so mit dem letzten Flieger aus Spanien heraus.“ Auch für Rumen Aleksandrov, den damaligen Neuzugang aus Bulgarien, kam der Lockdown unerwartet. „Gerade war er in Deutschland angekommen, da war er hier dann auch schon gestrandet und durfte nicht trainieren.“ Aber der Bulgare machte aus der Not eine Tugend und erklärte sich seinerzeit prompt dazu bereit, bei der Spargelernte zu helfen.

Gerd Niemann

„Durch die Corona-Zeit haben viele Spieler aufgehört. Es hieß also, das Team gut kameradschaftlich aufeinander einzustellen. Ich bin froh darüber, dass die Mannschaft 2021 gut mit den Neuzugängen Tony Götz, Florian Svenßon, Rumen Aleksandrov, Felix Wolff, Mory Toure, Jonas Stritz, Lennart Geist, Francesco Ohlhorn zusammengewachsen ist.“

Deshalb sieht Vokuhl seine Ziele für das Jahr eigentlich als erreicht. „Natürlich hätte ich nichts gegen ein paar Punkte mehr gehabt. Aber unser großer Erfolg war es, aus einer Mannschaft ein Team zu machen.“ Und auf die Entwicklung der vergangenen Jahre ist er auch stolz: „Und zwar auf jeden einzelnen Spieler und unser gesamtes Team“.