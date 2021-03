Europameisterschaft : Das Wichtigste zum U21-Duell gegen die Niederlande

Im Nachbarschafts-Duell mit den Niederlanden kann die deutsche U21 schon den Einzug ins EM-Viertelfinale schaffen. Für das Team von Trainer Stefan Kuntz ist das Duell aber nicht nur deshalb besonders.

Frankfurt am Main | Auch bei Stefan Kuntz steigt die Anspannung. Für seine U21-Nationalelf geht es im zweiten EM-Spiel gegen die Niederlande um den Einzug in die K.o.-Phase des Turniers - und ums Prestige (21.00 Uhr/ProSieben). „Du bist natürlich genauso angespannt und aufgeregt an der Linie, ob das alles so hinhaut“, sagte Kuntz über die Gefühle vor dem Fußball-Klass...

