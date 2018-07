Kein Verständnis : Das sagt Bundestrainer Löw zur Lahm-Kritik

Bundestrainer Joachim Löw hat kein Verständnis für die jüngst von Ex-Kapitän Philipp Lahm geäußerte Kritik an seiner Arbeit.

von Gregory Straub

20. Juli 2018, 16:29 Uhr

Frankfurt | Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat mit Unverständnis auf die Ratschläge von Philipp Lahm reagiert. "Ich habe es natürlich vernommen, ich finde das in der Art und Weise nicht so richtig", sagte Löw am Freitag in Frankfurt. Lahm hatte nach dem WM-Debakel der deutschen Nationalmannschaft mit seinen Tipps für Aufsehen gesorgt. Der Kapitän der Sieger-Elf von 2014 hatte Löw mit seiner Privat-Analyse zu einem anderen Führungsstil der neuen Generation geraten, straffer und weniger kollegial. "Wir haben immer auf Vertrauen und Kommunikation gesetzt", sagte Löw.

Drei Wochen nach dem erstmaligen WM-K.o. in der Vorrunde hatten sich Löw und Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff am Mittwoch und Donnerstag zu Gesprächen in der DFB-Zentrale in Frankfurt getroffen. Erste Ergebnisse der WM-Analyse wurden am Freitag dem DFB-Präsidium vorgestellt. "Wir haben heute schon eine sehr detaillierte Analyse von dieser WM vorgenommen", sagte Löw. Man habe bis zum Ende der WM warten wollen, um zu sehen "wohin der Trend im Fußball geht".

