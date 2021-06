Frauen-Bundesliga : Das „Perfekte Ende“ für Laudehr: FC Bayern meisterhaft

Und die Meisterschaft geht an? Die Fußballerinnen des FC Bayern. Die Münchnerinnen rutschen im Bundesliga-Finale nicht mehr aus. Der VfL Wolfsburg ist gestürzt. Für eine Münchnerin ist der Titel etwas ganz Besonderes. Auch die Bayern-Männer sind stolz.

München | Um 16.06 Uhr reckten Simone Laudehr und Lina Magull für die Fußballerinnen des FC Bayern die Meisterschale stolz in die Höhe und genossen in vollen Zügen den silbernen Konfettiregen. Die Münchnerinnen haben die Dominanz des VfL Wolfsburg in der Bundesliga gebrochen und sich zum vierten Mal zu deutschen Meisterinnen gekrönt. Vor den Augen von Verein...

