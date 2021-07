Vorschau : Das bringt der Tag bei der Fußball-EM

Bei der EM steht der zweite Viertelfinal-Tag an. In Rom trifft Deutschland-Bezwinger England auf die Ukraine. Vorher stehen sich in Baku zwei Überraschungs-Teams gegenüber.

Bulevardul Basarabia 37-39, Nationalstadion Bukarest 022103, Rumänien | Heute am Abend stehen alle Halbfinalisten fest. Spanien und Italien haben es schon geschafft, in der Runde der besten vier Teams treffen beide in Wembley aufeinander. Wer folgt ihnen? TSCHECHIEN - DÄNEMARK (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) Die Tschechen wollen es so machen wie 2004. Damals bezwangen sie ebenfalls im EM-Viertelfinale die Dänen mit 3:...

