Europa League : Dardai: «Zwei, drei junge Spieler» gegen Luhansk

vergrößern 1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

von dpa

erstellt am 01.Nov.2017 | 17:27 Uhr

«Wenn der Zustand so wie jetzt ist, werden zwei, drei junge Spieler anfangen», kündigte der Ungar vor der Partie am Donnerstag (21.05 Uhr) an. Zunächst wollte sich Dardai nicht auf eine Aufstellung festlegen lassen. Später nannte er die Namen der Youngsters Arne Maier, Jordan Torunarigha und Maximilian Mittelstädt sowie der Routiniers Valentin Stocker und Ondrej Duda als mögliche Kandidaten. «Sie sind Nationalspieler und müssen sich zeigen. Wenn sie so gut sind, müssen sie morgen auch da sein», sagte Dardai.

Mit nur einem Punkt aus drei Spielen braucht Hertha dringend einen Sieg, um noch eine realistische Chance auf das Weiterkommen in die Runde der besten 32 Teams zu wahren. Dabei erwartet der Club nur rund 20 000 Zuschauer im Olympiastadion. «Es spielen viele Faktoren eine Rolle. Es ist eine Situation in Berlin, die ist halt so», sagte Torwart Thomas Kraft, der wie gewohnt international zum Einsatz kommen wird. «Damit müssen wir leben.» Für die jungen Spieler gehe es darum, «sich zu zeigen», betonte der Keeper. «Ich kann mich auch vor einem leeren Stadion zeigen.»

Hertha-Kader

Hertha-Spielplan

Informationen zum Spiel bei der UEFA

UEFA-Pressemappe zum Spiel