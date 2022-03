2. Bundesliga : Dank Verhoek: Rostock siegt und beendet Sandhausens Serie

Der FC Hansa Rostock hat seinen dritten Sieg nacheinander gefeiert und die Erfolgsserie des SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Das Team von Trainer Jens Härtel gewann bei den Badenern am Samstag mit 1:0 (0:0). Den entscheidenden Treffer erzielte Stürmer John Verhoek per Kopf in der 49. Minute. Die Rostocker bauten ihren Vorsprung auf den Relegationsrang 16 damit auf sieben Punkte aus. Sandhausen, das zuvor sieben Mal in Serie ohne Niederlage geblieben war, liegt drei Zähler vor dem Drittletzten.

Christian Kinsombi vergab nach einer knappen Viertelstunde die beste Chance des SVS in der ersten Halbzeit. Kurz nach der Pause köpfte Verhoek nach einer Flanke von Simon Rhein aus dem rechten Halbfeld freistehend zur etwas überraschenden Gäste-Führung ein. Die Gastgeber bemühten sich um den Ausgleich, schafften ihn aber nicht mehr. 13 Minuten vor Schl...

