Primera Division : Dank Benzema: Real baut Vorsprung in Spanien vorerst aus

Der spanische Spitzenclub Real Madrid hat seine Tabellenführung in der Primera División gefestigt.

Die Königlichen hatten im kleinen Stadtderby bei Rayo Vallecano aber mehr Mühe als erwartet. Stürmerstar Karim Benzema erlöste Real mit seinem Treffer zum 1:0 (1:0)-Endstand erst in der 83. Minute. Ex-Nationalspieler Toni Kroos spielte durch. In der Tabelle führt Real mit 60 Punkten vor dem FC Sevilla, der am Sonntag gegen den Dritten Betis Sevilla ab...

