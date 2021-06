DFB-Frauen : Däbritz trotz Zwangspause in einer Führungsrolle

Führungsspielerinnen gibt es in der Frauenfußball-Nationalmannschaft einige. In Sara Däbritz hat die Bundestrainerin aber auch eine Schlüsselspielerin im Aufgebot, die den Unterschied ausmachen kann.

Neu-Isenburg | Sara Däbritz ist derzeit wohl die beste und auffälligste deutsche Fußball-Nationalspielerin. Mit konstant starken, zum Teil auch überragenden Leistungen in den Länderspielen dieses Jahres hat sie sich zur Führungsfigur entwickelt. Eine Rolle, die die 26-Jährige gern auch gerade in der Partie gegen Frankreich am Donnerstag (21.10 Uhr/„sportschau.de“...

