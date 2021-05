Europapokal-Einzug : Corona-Pieks und Formel 1: Unions Kruse jettet durch Europa

Nach der Europapokal-Qualifikation gehen bei Union Berlin die Blicke weit weg von Köpenick. Trainer Urs Fischer fühlt sich wie in der Film-Traumfabrik. Max Kruse hebt im Privatflieger Richtung Fürstentum ab.

Berlin | Erst holte sich Max Kruse in Köpenick den Pieks gegen Corona, dann ging es im Privatjet und per Helikopter nach Monaco. Der sensationellen Qualifikation für die Conference League mit dem 1. FC Union Berlin folgte für den frisch geimpften Europa-Garanten der Eisernen der Kurztrip zu seinem „ersten Formel-1-Rennen“ in den Häuserschluchten von Monte C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.