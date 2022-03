Bundesliga : Corona-Infektion: Trainer Magath bei Hertha ausgebremst

Auch das noch: Der neue Hertha-Trainer Felix Magath fällt kurz nach seiner Verpflichtung mit einer Corona-Infektion aus. Eigentlich sollte er am Samstag erstmals auf der Bank der Berliner sitzen.

Die Corona-Infektion des neuen Trainers Felix Magath hat Hertha BSC den nächsten Dämpfer im Bemühen um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga versetzt. Eigentlich sollte der erst am vergangenen Sonntagabend verpflichtete Routinier am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim erstmals auf der Bank der Berliner sitzen und die sportliche Tren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.