Bundesliga : Corona-Fälle bei VfL Bochum: Leitsch und Hartwig fallen aus

Fußball-Bundesligist VfL Bochum muss im Spiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) auf Maxim Leitsch und Luis Hartwig verzichten. Beide Spieler wurden positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich in häuslicher Isolation. Die Tests bei den anderen VfL-Profis fielen negativ aus, wie der Club am Mittwoch mitteilte.

